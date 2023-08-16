Geçtiğimiz günlerde yapılan görevlendirme ile DEVA Partisi Bursa İl Başkanı olarak görevlendirilen Zeki Kahraman, yakın çalışma ekibini oluşturan başkanlık kurulunu belirledi.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Zeki Kahraman, yerel seçimlere yönelik çalışmalara hız vererek önümüzdeki seçimlerde Bursa’yı layık olduğu liyakatli kadrolar ile buluşturmaya hazır olduklarını söyledi.

Bursa’nın sorunlarını bildiklerini ve çözüm önerilerini hazırladıklarını kaydeden Başkan Kahraman, "Teşkilat mensuplarımızın gayreti halkımızın da teveccühü ile bu önerilerimizi belediyelerdeki DEVA yönetimiyle birer birer hayata geçireceğiz. Yeni Başkanlık kurulumuz partimize ve Bursamıza hayırlı olsun" dedi.

İşte DEVA Partisi Bursa İl Başkanlık Kurulu ve görevleri şöyle:

İl Sekreteri Birkan Akgül, Teşkilat Başkanı Barış Özer, Seçim İşl.Başkanı Muhammet Gül, Kurumsal İlt.veTan.Başkanı Mehmet Bahar, Kadın Çalş.Başkanı Berna Durgut, Gençlik Çalş.Başkanı M. Ekrem Kırbaş, Halkla İlş.Başkanı Tayfun Öztürk, İdari ve Mali İşl.Başkanı Mümtaz Öztürk, Sivil Toplumla İlş.Başkanı Mustafa Çavuşoğlu, Sanayi ve Dij.Dön.Pol.Başkanı Zekeriya Pehlevan, Hukuk Ve Ad.Pol.Başkanı Atilla Bulut, Tarım,Enerji,UlaştırmaPol.Başkanı Burak Malkır, Ekonomi Pol.ve Siyasi İşl.Başkanı Ali Akbaşoğlu, Kültür,SanatÇal.Başkanı Neslihan Aydınoğlu, Sağlık İşl.Başkanı Zeliha Sevin, Sosyal İşl.Başkanı Sıdıka Sayılır, Doğa Hakları ve Çevre Başkanı Bülent Özgan, Yerel Yön.ve Şehircilik Başkanı Mustafa Yavuz, Dış İlş.Başkanı İshak Işık, Eğitimİşl.Başkanı Fırat Bahçeci, İnsan K.ve Partiiçi Eğt.Başkanı Seval Vesile Temel.