Deva Parti'si Bursa ilçe adaylarını açıkladı. Açıklanan listede şu isimlere yer verdildi;
Büyükşehir'de Zeki Kahraman, Osmangazi'de İlhan Menge, Yıldırım'da Ferhat Yıldırım, Nilüfer'de Nilüfer Akçakoca Demir, İnegöl'de Onur Metinbaş, Gemlik'te Mustafa Yavuz, Mudanya'da Mine Norşon, Mustafakemalpaşa'da Özlem Bayraktar, Gürsu'da Cenk Cenkçiler, Karacabey'de Yasemin Tuna, Orhangazi'de Halit Giray Ülker, Kestel'de Yasemin Bahar, Yenişehir'de Bülent Özgam, İznik'te Ali Bayer, Orhaneli'de Emirhan Kayan, Keles'te Gökhan Toksun, Büyükorhan'da Talha Akçay, Harmancık'ta Mehmet Ferdi Ayaz ile 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ