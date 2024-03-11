Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), toplam iki gün süren ve gençlerin yoğun katılım sağladığı Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğinde kurduğu stantla projelerini ve çalışmalarını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik olarak, "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında - Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganıyla düzenlenen “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” etkinliği Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Ulusal Ajans, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, THY, Anadolu Ajansı (AA) gibi 40’ın üzerinde kamu kurum ve kuruluşun yer aldığı fuarda BUÜ de 32 metrekarelik büyük bir stantla yer aldı.

Toplamda 2 gün süren ve gençlerin büyük katılım gösterdiği Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde BUÜ farklı boyutlarıyla tanıtıldı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, hazırlıkları uzun süredir devam eden etkinliğin özellikle ortaöğrenim düzeyinde faaliyet gösteren çok geniş öğrenci kitlesine ulaşmada önemli olduğunu belirtti. Araştırma Üniversitesi misyonunun etkili bir şekilde gençlere aktarıldığının altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, standa gösterilen yoğun ilgiden de büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, etkinliği çok başarılı şekilde düzenleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Organizasyonda Kariyer Merkezi, Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, TEKNOFEST takımlarından yetkililerin yer aldığı BUÜ standındına iki gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.