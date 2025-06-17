Rejimin yıkılmasından altı ay sonra ortaya çıkan Mahir Esad, Moskova’daki bir restoranda kameralara yansıdı.

Devrim sonrası Rusya’ya sığınan Mahir Esad, kamuoyunda uyuşturucu ticaretiyle anılıyor. Zehir ticaretiyle ilişkilendirilen Mahir, Suriye’deki rejimin son bulmasının ardından Moskova’ya kaçmıştı.

Ayrıca Mahir Esad’a ait olduğu belirtilen bir malikanede yeraltı tünel sistemi bulundu. Sert tutumlarıyla tanınan Mahir Esad, Suriye ordusunda tümgeneralliğe denk bir rütbeye sahipti ve ülkenin en güçlü askeri birliklerinden biri olan Dördüncü Tümen’in komutanlığını yürütüyordu.