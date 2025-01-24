Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Brezilyalı defans oyuncusu Diego Carlos Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Kendisini 3,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Brezilyalı stoper, ilk röportajında; transfer süreci, takım hakkındaki düşünceleri ve oyun stiliyle ilgili bilgiler aktardı.

İlk olarak duygularını aktaran Diego Carlos, “Burada olduğum için çok mutluyum. Harika karşılandım. Buraya gelmeden önce de sosyal medyadan çok fazla mesaj almıştım taraftarlarımızdan. Aynı zamanda stadyumu ve taraftarlarımızı da görme imkânım oldu. Takıma nasıl itici güç olduklarına şahitlik ettim. Şehrin de çok güzel olduğunu gördüm. Umarım bir an önce Fenerbahçe’ye elimden geldiğince katkı sağlamaya başlarım” diye konuştu.

Transfer süreciyle ilgili bilgiler veren Carlos, “Transfer süreci çok çabuk gelişti. Gelmeden önce pek çok kişiyle konuşma fırsatı buldum. Daha önce bu kulüpte ve bu ligde oynamış tanıdığım insanlarla konuştum. Tabii ki En-Nesyri’yle daha önce birlikte oynama şerefine eriştim. Onunla gelmeden önce konuştum. Fred Brezilyalı olduğu için kendisiyle de konuştum. Bana gelmeden önce ligin, kulübün, şehrin ne kadar güzel olduğundan bahsettiler. Bu da beni buraya gelmek için çok istekli yaptı.” diye konuştu.

Takım hakkındaki düşüncelerini ise Diego Carlos, “Öncelikle takımı çok iyi bulduğumu belirtmem lazım. Zorlu bir Avrupa maçıydı ama takımımız çok iyi bir oyun sergiledi. Teknik direktörümüz zaten çok üst seviye ve tecrübeli, dünyanın en büyük takımlarında çalışmış birisi. Çok yetenekli, potansiyelli ve kaliteli bir takımımız var. Bugün takımla ilk antrenmanımı yapacağım, çok istekliyim ve katkı sağlamak istiyorum” sözleriyle aktardı.

Sosyal medyadan gelen destek mesajlarına eşinin tepkisini anlatan Diego, “Önce biraz korktu tabii ki çünkü çok fazla mesaj geldi sosyal medyadan ama hoşuna da gitti ve mutlu oldu. Hepsi güzel ve burası hakkında güzel bilgiler veren mesajlardı. Böyle bir şehre geldiği için de çok mutlu. Umarım çocuklarım da buraya geldiği zaman onlar da mutlu olurlar. Çünkü biz buraya mutlu olmak için geliyoruz. Ben de umarım bir an önce elimden gelenin en iyisini yapıp, sahada bunu taraftarlarımıza gösterip onların güzel desteğini arkama alırım. Bunun için sabırsızlanıyorum” dedi.

Son olarak taraftarlara da mesaj gönderen başarılı stoper, “Bizi desteklemeye devam etsinler çünkü onların destekleri bizler için çok önemli. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer oluşturuyorlar. Bunu yapmaya devam etsinler çünkü onların desteği bize çok yardımcı olacak” açıklamalarını yaptı.