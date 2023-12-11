Sony, çapraz oyunu destekleme konusundaki isteksizliği nedeniyle uzun süredir ateş altındaydı, ancak birkaç önemli başlık içeren bir açık betanın ardından, şirket artık geliştiricilerin sık sık istenen özelliği herhangi bir kısıtlama olmaksızın desteklemesine izin veriyor. Aşağıda, çapraz oynatma özelliğine sahip tüm PS5 ve PS4 oyunlarının bir listesini bulacaksınız, daha fazla yazılım eklendikçe güncelleyeceğiz. PS5 kılavuzumuzda Sony’nin yeni nesil konsolu hakkında çok daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu kılavuzda, tüm PS5 ve PS4 çapraz oyun oyunlarının bir listesini bulacaksınız. Hangi oyunların platformlar arası ilerlemeyi desteklediğini de belirledik, yani oyun içi ilerlemenizin cihazlar arasında geçiş yapacağı anlamına geliyor. Bu listenin doğru olmasını sağlamak için en iyi çabalar harcanmış olsa da, geliştiricilerin kendi takdirine bağlı olarak işlevselliği kaldırabileceğini lütfen unutmayın.

Çapraz oynatma özelliğine sahip herhangi bir PS5 ve PS4 oyununun hayranı mısınız? Daha fazla başlığın bu özellikten yararlanmasını ister misiniz? Tüm Oyun İncelemeleri ve İpuçlarına göz atmanızı tavsiye ederiz.