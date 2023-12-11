Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılı asgari ücretini belirlemek üzere başladığı önemli toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Işıkhan, toplantının, milyonlarca çalışanın maddi durumunu doğrudan etkileyecek kritik bir sürecin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Bakan, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, süreçte hakem rolünü üstleneceklerini ifade ederek, uzlaşı odaklı bir yaklaşım benimsemeye önem verdiklerini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, işçi ve işveren temsilcileri arasında adil bir denge sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Işıkhan, toplantının uzlaşı içinde geçmesini ve sürecin harmoni içinde tamamlanmasını umduklarını ifade etti. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde tüm paydaşların görüşlerini değerlendirmeye açık olduklarını vurgulayan Bakan, iş dünyasının rekabet gücünü korurken çalışanların da hak ettikleri ücreti almasını sağlamak adına çabalayacaklarını belirtti.

Ayrıca, toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşma konusundaki kararlılıklarını tekrarladı. Bakan Işıkhan, milyonlarca çalışanın geleceğini etkileyecek bu önemli süreçte uzlaşı ve adil bir paylaşımın anahtar olduğunu vurgulayarak, toplumun genel refahını artırmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"İşçi işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarımıza bugün itibarıyla başlıyoruz. Komisyon toplantılarımızın bugüne kadar inşa ettiğimiz sosyal diyaloğun temeli olan iş birliği açık iletişim ve adil bir değerlendirme anlayışı ile ortak akıl ve uzlaşı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret çalışma hayatında çalışanlarımıza yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracıdır. Asgari ücret esasında tüm gelirleri dolaylı yolla etkilemesi nedeniyle sadece asgari ücrete tabi çalışanları değil tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Asgari ücretin belirlenmesi çalışma barışının yanı sıra işsizlik ve kayıt dışı istihdam gibi iş gücü piyasası dinamikleri açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Bu çerçevede şartlar ne olursa olsun gerek kayıt dışı istihdamla gerek işsizlikle ilgili mücadelemize devam edeceğimizi belirtmek isterim. Ekonomideki genel toparlanma ve yeniden büyüme sürecinin etkisiyle önümüzdeki yıl çok daha sevindirici bir istihdam artışı bekliyoruz. 2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmektir. Komisyon değerlendirmelerini yaparken ücretler genel düzeyini ve işçilerimizin geçim şartlarını da göz önüne almaktadır. Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşulları da dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır."

"Dengeli rakam" vurgulanıyor

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Önümüzdeki dönemde de üretim ve istihdamın desteklenmesini son derece önemsiyoruz. Kritik bir dengeyi ifade ediyoruz.Devletimiz tarafından verilecek desteklerin bu dönem için son derece önemli olacağının farkındayız.Hem çalışanlar hem işverenler, birlik ve berbaerlik içinde toplantıların geçmesini diliyoruz. Dengeli bir rakam ve mutabakatla sonuçlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar " Milyonlarca işçiye ve ailesine, işverenlere hayırlı sonuçlar getirmesini temenni * ediyorum. Asgari ücretin tepitinde geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçiler bu yıl komisyonda doğrudan yaşadıklarını sizlere anlatacaktır. Asgari ücretin yeniden tespiti milyonlar tarafından umutla takip edilmektedir. Belirleyici olan burada hükümetin yaklaşımıdır. Atılan olumlu adımlar sürdürülmelidir. Vergide adalet sağlamaya yönelik adımlar devam etmedi. Yılbaşında ele geçen net ücret aylar geçtikçe azalmaktadır. Asgari ücret bir koruma ücretidir. Fiyat artışları başta kira ve gıdada olmak üzere devam etmektedir. İşçinin mutfağına alınan tedbirler olumlu olarak yansımamıştır. Asgari ücret açlık sınırının altındadır. Ekonomide yaşanan olumsuzların nedeni işçiler değildir. Toplam nüfus içinde çalışanların sayısı yükselmesine rağmen milli gelirden alınan pay düşmektedir. Gelir politikaları yeniden gözden geçirilmelidir.Tespit edilecek asgari ücretin işçi ve toplumun beklentilerine uygun olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Tam 4 toplantı gerçekleştirilecek

Aralık ayında gerçekleştirilecek dört toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TÜRK-İŞ temsilcileri arasında bir araya gelecek. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol liderliğindeki işveren heyeti ile TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığındaki işçi heyeti, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek için müzakerelerde bulunacak.

Konu başlıkları neler olacak?

Komisyonun ilk toplantısında rakamların detaylı bir şekilde ele alınmayacağı, ancak çalışma takviminin belirleneceği ifade ediliyor. Taraflar, geçinme endeksleri, ekonomik sosyal durum ve ücretlerin genel seviyesi gibi faktörleri paylaşarak yeni asgari ücretin oluşturulmasına yönelik temel verilere odaklanacak.

Toplantılarda enflasyon verileri de masada önemli bir referans olarak değerlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon oranına göre, 5 aylık enflasyon yüzde 33,36 olarak kaydedilmiş durumda. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 iken, bu durum, enflasyonun yüksek bir seviyede gerçekleşeceği beklentisini güçlendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılda tek zam sinyali vermesiyle birlikte, refah payı için beklentiler artmış durumda. Memur zammının da göz önüne alındığı bu süreçte, asgari ücrette 10-12 puan arasında bir artış olabileceği konuşuluyor.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Komisyonun yüzde 40, yüzde 45 veya yüzde 50 oranında bir artış kararı alması durumunda, net ve brüt asgari ücret rakamları belirlenmiş durumda. Asgari ücretin duyurusu, 31 Aralık 2023 tarihinden önce gerçekleşmesi bekleniyor, bu bağlamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.