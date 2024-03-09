Seçim çalışmalarını tüm alanlarda aktif bir şekilde sürdüren Saadet Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu, aile ve gençlik projeleriyle dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 'İnegö Aile Yaşam Merkezi' projesini açıklayarak özellikle kadınlara ve gençlere yönelik vaadleriyle dikkatleri üzerine çeken Eroğlu, şimdi de 'Dijital Gençlik Merkezi' projesinin detaylarını paylaştı.

Dijital dönüşüm süreci yaşanan çağımızda, gençlere yönelik geliştirilen bu projenin içerisinde; Hekatlon Alanı, Dijital Kütüphane, Robotik Kodlama Atölyesi, XR Oyun Salonu, Dijital Grafiti Alanı, Youtober (Greenbox) Stüdyosu. VR Oyun Alanı bulunuyor.

Çağın gerekliliklerine uygun ve tüm teknolojik yenilikleri içerisinde barındıran 'Dijital Gençlik Merkezi' projesinin detayları şu şekilde;

HEKATLON ALANI

Gençlerle Beraber Çözüm Üretmek için Bir Yöntem: Hekatlon

Çevrenizde gördüğünüz rahatsızlık verici durumlara dair diğer gençlerle düşünmek ve çözümler üretmek isteyen bir gençsen ya da gençlerin sesinin duyulması, çözüme katılmaları için çalışmalar yapan bir yetişkinsen sana fikir maratonu yapacağımız hekatlon alanına bekliyoruz.

DİJİTAL KÜTÜPHANE

Kütüphane kaynaklarının çok önemli bir bölümüne dijital ortamdan ulaşılabilmeyi sağlayacak dijital kütüphane alanımızı gençlerimizin hizmetine sunacağız. Kullanıcıya özel giriş ile seçimi yapılacak kitabın QR kodu ile akıllı cihaza uygulama indirilecektir. Çalışmanın verimliliği için özet, sayfa sayısı kalınan yerden kitap okuma gibi özellikleri barındıracak sistem ile kültürel ve gelişim alanında gençliğimize fırsat ve erişim eşitliğini sunacağız.

ROBOTİK KODLAMA ATÖLYESİ

Günümüzde endüstriyel robotlar; sağlık, tarım, enerji, savunma ve güvenlik başta olmak üzere pek çok sektörde, giderek daha sık kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla eğitim-öğrenim süreçlerinde de yazılım, yapay zekâ ve robotik teknolojisine odaklanma eğilimi arttı. Robotik kodlama, mühendislik ve programlamayı bir araya getirdiği için günümüzde oldukça önemli bir hâle geldi.

Bununla birlikte robotik kodlama becerilerinin öğrenilmesi, matematiksel ve bilimsel kavramların somut bir şekilde deneyimlenmesine ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesinde de ciddi bir rol oynar. Gençlerimiz, robotik kodlama projeleri sayesinde hem problem çözme hem de yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilirler. Robotik Kodlama atölyesi ile birlikte bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, sanat becerilerinin öğrenilmesine, matematiksel ve bilimsel kavramların somut bir şekilde deneyimlenmesine yardımcı olacaktır.

XR OYUN SALONU

Genişletilmiş Gerçeklik (Extended Reality - XR) Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR) ve Karma Gerçeklik (Mixed Reality) teknolojilerinin hepsini kapsamaktadır. Uluslararası alanda özellikle son dönemlerde ciddi rağbet gösterilen bu teknolojik çalışmaya ayak uydurmak gençlerimize yenilikçi olmaları hususunda önemli katkı sağlayacaktır. Düzenlenecek XR turnuvaları ile hem şehrin tanıtımına katkıda bulunacak hem de yenilikçi şehir anlayışına destek sağlayıcı unsur olacaklardır.

DİJİTAL GRAFİTİ ALANI

Dijital Graffiti Duvarı ile katılımcılarımıza dijital bir boya aracı kullanarak, dijital bir ekrana grafitti yapma imkanı sunacağız. Gençlerimiz dokunmatik kalemi eline alarak seçebilecekleri farklı renk, fırça ve stil seçenekleriyle birlikte kendi tasarımlarını yapacaklar. Bu sayede, katılımcılar kendi tasarımlarını Dijital Graffiti Duvarı‘na özgürce aktarır ve yeteneklerini serbestçe ifade etme imkanına sahip olacaklar. Yapılan graffiti tasarımları, anında baskıya verilebilecek veya dijital olarak paylaşılabileceklerdir.

YOUTUBER(GREENBOX) STÜDYOSU

Özellikle youtube ve video içerik üretiminin önemli bir iş kolu haline geldiği bugünlerde greenbox stüdyo imkanlarını gençlerimizin hizmetine sunacağız.

VR OYUN ALANI

VR (Virtual Reality), sanal gerçeklik demektir. VR, bilgisayar simülasyonlu gerçekliği sürükleyici bir deneyimi gençlerimizin hizmetine sunacağız.