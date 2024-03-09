Edirne’deki camilerde 11 ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla hummalı bir temizlik çalışması yapılıyor.

Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye başta olmak üzere Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami’de de temizlik ve düzenleme çalışmaları yapılıyor. Avizelerden, ahşap döşemelere, halılardan, misafir alanlarına kadar camilerdeki her bir köşe gül suyu ile temizlenerek ziyaretçiler için hazırlanıyor.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki camilerin ramazan ayına hazır olduğunu söyledi. 10 Mart Pazar günü Teravih Namazı ile başlayacak olan Ramazan Ayı’nın, devlete, millete, ülkeye ve Filistin ve Doğu Türkistan başta olmak üzere mazlum coğrafyaya hayırlar getirmesini niyaz eden Müftü Başoğlu, Ramazan ayı öncesinde, il müftülüğü personellerinin vatandaşlara daha iyi bir din hizmeti sunabilmek için çeşitli programlar hazırladıklarını söyledi.

Cami görevlileri, ve gönüllü vatandaşlarla birlikte tüm camilerde genel bir temizlik yapıldığını belirten Müftü Başoğlu, özellikle tüm ülkede olduğu gibi gül suyu ile birlikte secde makamlarına, çeşitli minber, mihrap gibi yerlere geçmişte olduğu gibi bu şekilde bir temizlik yapıldığını ifade etti.

Gülün peygamberi simgelediğini ve camilerin bu yüzden gül suyu ile temizlendiğini söyleyen Müftü Başoğlu, tüm ülkede özellikle secde alanları ve caminin belli alanlarının gül suyu ile temizlenerek vatandaşlara peygamberin kokusunun hissettirilmeye çalışıldığını aktardı.

"Tüm camilerde ve Kuran kurslarında mukabele okunacak"

Ramazan ayı boyunca kentteki tüm camilerde, Kuran kurslarında mukabeleler okunacağını söyleyen Müftü Başoğlu, dernek ve benzeri yerlerde mukabele okumak isteyenlere de din görevlilerini göndereceklerini planlamaların yapıldığını ifade etti.

Hasan Sezai Hazretleri’nin Türbesi’nin bulunduğu camide de hazırlık yaptıklarını belirten Müftü Başoğlu, Fatih Camii’nin altında her akşam 100 üniversiteli gençle birlikte iftar programları düzenleyeceklerini aktardı.

"Enderun usulü Teravih Namazı kılınacak"

Selimiye Camii başta olmak üzere diğer camilerde de Enderun usulünde teravih namazları kılınacağını söyleyen Başoğlu, haftada 2 gün Selimiye’de, 2 gün Eski Camide, 2 gün ise Üç Şerefeli Cami’de olmak üzere toplam 6 gün Enderun usulü teravih namazı kılınacağını ifade etti.

Selimiye’nin Balkanlar coğrafyasından ve farklı ülkelerden her daim ziyaretçi ağırladığını ifade eden Başoğlu, Ramazan ayında da gelen ziyaretçilerin rahat etmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını aktardı.

"Selimiye hem ülkemizin, hem de Edirne’nin sembolü"

Selimiye’nin hem ülkenin, hem de Edirne’nin sembolü olduğuna değinen Müftü Başoğlu, Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye’nin Edirne’ye değer kattığını vurguladı. Edirne’ye gelen turistlerin Selimiye Camii’ni merak ettiğini söyleyen Başoğlu, caminin gelecek nesillere aktarılabilmesi için başlatılan restorasyon çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini hatırlattı.

Bir yanda restorasyon çalışmaları devam ederken, bir yandan da caminin ibadet ve ziyarete açık tutulduğunun altını çizen Müftü Başoğlu, belli bir kapasiteyle Ramazan ayında da ibadet ve ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Özbekistan’dan Edirne’ye gezmeye gelen yabancı turistlerden Yori Noy, ilk defa geldiklerini ve Selimiye Camii’ni çok beğendiğini belirtti.