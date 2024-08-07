İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamaya göre, akşam saatlerinde İstanbul'un batısında sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. İstanbul'da özellikle Silivri ve Çatalca bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de benzer bir uyarıda bulunarak, akşam saatlerine kadar İstanbul'un batısında, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini belirtti. Bu durumların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı.

Bölgelerdeki Hava Durumu:

MARMARA:

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 35°C.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 35°C. İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 31°C.

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 31°C. Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 32°C.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 32°C. Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 32°C.

EGE:

Denizli: Parçalı bulutlu. Sıcaklık 40°C.

Parçalı bulutlu. Sıcaklık 40°C. İzmir: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 36°C.

Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 36°C. Manisa: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 39°C.

Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 39°C. Muğla: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 38°C.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ:

Amasya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 36°C.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 36°C. Artvin: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 30°C.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 30°C. Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 32°C.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 32°C. Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 29°C.

İÇ ANADOLU:

Ankara: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 34°C.

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 34°C. Çankırı: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 34°C.

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 34°C. Eskişehir: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 33°C.

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 33°C. Konya: Parçalı bulutlu. Sıcaklık 35°C.

BATI KARADENİZ:

Bolu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 29°C.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 29°C. Düzce: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 32°C.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 32°C. Sinop: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 31°C.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 31°C. Zonguldak: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 28°C.

DOĞU ANADOLU:

Erzurum: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 30°C.

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 30°C. Kars: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 28°C.

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 28°C. Malatya: Az bulutlu. Sıcaklık 38°C.

Az bulutlu. Sıcaklık 38°C. Van: Az bulutlu. Sıcaklık 29°C.

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 42°C.

Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 42°C. Antep: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 40°C.

Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 40°C. Siirt: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 40°C.

Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 40°C. Urfa: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 42°C.