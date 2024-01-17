Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Resmi internet sitesinde yayımladığı duyuruda Bursa'nın Orhangazi, Gemlik, Nilüfer, Kestel, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Mudanya, Orhaneli, Karacabey ve Mustafakemapaşa ilçeleri için gün ve saat belirterek sarı kodlu kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada, yarın saat 20:00'da başlayacak olan fırtınanın 19 Ocak Cuma günü saat 09:00'a kadar süreceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şu şekilde:

"Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."