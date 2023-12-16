7. dönem toplu sözleşmelerine alınan karara göre bu ödeme değişecek. %2 baraj sınırının üzerine üye sayısına sahip olan sendikalılar bu karara göre üye olan öğretmenlere her ay 522 TL ücret ödenecek.

Düşünme eğitimi dersi müfredatlara ekleniyor.

Seçmeli dersler kapsamında liselerde verilecek olan ders hafta sonu 2 saatlik ders periyodundan toplam 72 saat olacak ders ile öğrencilerin düşünce ve davranış biçimlerini eleştirel düşünme kriterlerine uygun şekilde değiştirmeyi hedefliyor.

Yeni ders müfredata giriyor!

Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından liselerde verilecek olan yeni seçmeli ders onaylandı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçen düşünme eğitimi dersinin müfredatı haftada 2 saat olarak toplamda 72 saat verilecek derslerde öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin ve uygun davranışlarının geliştirilmesi hedefleniyor.