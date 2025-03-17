Her gün elimizin altında olan akıllı telefonlar, çoğu zaman ihtiyaç duyduğumuz ilaç gibi görünüyor. Güncel haberleri okumak, sosyal medyaya göz atmak veya mesajlara yanıt vermek artık günlük rutinin parçası. Ancak araştırmalar, telefonun sadece masada durmasının bile zihinsel verimimizi düşürdüğünü gösteriyor. Üstelik tamamen sessiz konumda olsa bile, “acaba bir bildirim geldi mi” düşüncesi beynimizde dikkat dağıtıcı bir uyarı oluşturuyor.

Bilim insanları, telefonun elimizde veya yakınımızda bulunmasının yarattığı dikkat kaybını “zihinsel sızıntı” olarak tanımlıyor. Çünkü bilinçli olarak telefona bakmasak da beyin, “her an uyarı alabilirim” endişesiyle tam odaklanma haline girmekte zorlanıyor. Bu sızıntı, musluğu tam kapatamamak gibi… Suyun damla damla akması küçük bir detay gibi görünse de, uzun vadede ciddi bir kayıp yaratıyor.

Yapılan çalışmalarda, telefonu yakınlarda tutmanın bilişsel performansta ortalama yüzde 20’ye kadar düşüşe sebep olduğu belirtiliyor. Özellikle sınav anlarında öğrencilerin telefonları masada durduğunda, telefonu başka bir odada bırakanlara göre daha düşük puanlar aldığı gözlemleniyor. Avrupa’da yürütülen bir araştırma ise, ofis ortamındaki çalışanların telefonlarını görmeyecekleri bir yerde tuttuklarında dikkat sürelerinin belirgin şekilde uzadığını raporluyor. Bu veriler, teknoloji kullanımının sadece ekran başında kalma süremizle sınırlı olmadığını gösteriyor.

Neden yakınımızda tutuyoruz?

Telefonun bildirim sesi veya titreme uyarısı, en somut dikkat dağıtıcı unsurlar arasında yer alıyor. Ancak sessiz modda bile beyin, “az önce bir bildirim geldi mi?” endişesiyle sürekli olarak potansiyel bir uyarıya karşı tetikte kalıyor. Uzmanlar, bu bölünmüş dikkatin yalnızca anlık değil, tüm güne yayılan bir verimsizlik döngüsüne neden olabileceğini vurguluyor.

Yine de birçok kişi telefonu tamamen gözden uzaklaştırmaktan çekiniyor. Önemli bir çağrıyı, mesajı ya da e-postayı kaçırmamak adına “her an ulaşılabilir olmak” büyük bir rahatlık gibi görülebiliyor. Özellikle iş ortamında bu beklenti, telefonu yakında tutma alışkanlığını daha da pekiştiriyor.

Telefonun sessiz de olsa yakınlarda bulunmasının, beynimizin çalışma potansiyelini nasıl gölgelediğini çalışmalar doğruluyor. Önemsiz gibi görünen küçük bir mesafe ise zihinsel olarak oldukça büyük bir fark yaratabiliyor. Öyle ki, gerçek bir konsantrasyon için telefonla araya koyulan her santimetre değerli bir kazanç gibi görünüyor. Peki, bunun için ne gibi adımlar atılabilir?

Çekmece yöntemi: Masada kapalı bir kutu veya çekmece kullanmak, telefonu gözden uzakta konumlandırmaya yardımcı oluyor. Böylece beyin, ekranı arada sırada kontrol etme isteğinden uzaklaşabiliyor.

Zaman bloklama: Belirli saat dilimlerini “telefon bakılmayacak aralıklar” olarak belirlemek, bildirim bekleme döngüsünü kırıyor.

Bildirim yönetimi: Acil olmayan uygulamalardan gelen bildirimleri kapatmak, beyin üzerindeki sürekli tetikte kalma yükünü hafifletiyor.

Fiziksel mesafe: Derin odaklanma veya önemli bir toplantı esnasında telefonun tamamen farklı bir odada durması, zihinsel konsantrasyonu artırıyor.