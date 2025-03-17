Meclis, vatandaşların yaşamını doğrudan etkileyecek ve çalışma hayatında yenilikler getirecek bir dizi çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Sosyal güvenlik sisteminde iyileştirmeler, çeşitli kesimlere yönelik çözümler ve köklü değişiklikler, gündemin ana başlıklarını oluşturuyor.

İşte TBMM’de görüşülmesi beklenen düzenlemeler:

TGRT'den Kübra Çelepi'nin haberine göre 1999 emeklilik reformunun ardından, 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik düzenlemesi öngörülüyor. Bu düzenleme, emeklilik şartlarını kademeli olarak kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yapı kayıt belgesi alamayan vatandaşların mağduriyetleri giderilerek, yapılar için hukuki güvence sağlanacak.

MÜLAKAT MAĞDURU ÖĞRETMENLERE ATAMA

Mülakat süreçlerinde mağdur olan öğretmenlere ek atama imkânı tanınarak eğitimdeki personel ihtiyacı karşılanacak.

EHLİYET VE MEMUR DİSİPLİN AFFI

Ehliyet affıyla sürücü belgesi olmayanlara yeni bir fırsat verilecek. Ayrıca memurlara yönelik disiplin cezalarına af getirilmesi planlanıyor.

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTA BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLECEK

Staj ve çıraklık dönemleri, sigorta başlangıcı sayılacak ve bu süreçteki mağduriyetler ortadan kaldırılacak.

SGK VE BAĞ-KUR PRİM AFFI

SGK ve Bağ-Kur borçlarına af getirilerek vatandaşların mali yükü azaltılacak. Bağ-Kur tescil affı da bu kapsamda yer alıyor.

3600 EK GÖSTERGE VE KAMU ÇALIŞANLARI

3600 ek gösterge talebinin karşılanmasıyla kamu çalışanlarının maaşlarında iyileştirme yapılacak. Taşeron işçilerin kadroya alınması da düzenlemeler arasında bulunuyor.

KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK VE MÜHENDİS HAKLARI

Kışlasız bedelli askerlik uygulaması ile kamu mühendislerinin haklarının tanınması ve uzmanlık hakkı gibi konular gündeme gelecek.

SÜRESİZ NAFAKA VE BELEDİYE İŞÇİLERİ

Süresiz nafakanın kaldırılması ve belediye şirketlerinde çalışan işçilere kadro verilmesi, sosyal düzenlemeler arasında yer alıyor.

EĞİTİM VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

Öğrenci affı, Pomem sağlık mağdurlarının haklarının iadesi ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) grup çalışanlarına kadro gibi düzenlemeler, eğitim ve sağlık sektöründeki sorunları çözecek.

MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM

Memur emeklilerine seyyanen zam yapılarak yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

TBMM’DEN BEKLENEN DÜZENLEMELER LİSTESİ

Kademeli emeklilik

Yapı kayıt mağduriyetlerinin çözümü

Mülakat mağduru öğretmenlere ek atama

Ehliyet affı

Memur disiplin affı

Staj ve çıraklığın sigorta başlangıcı sayılması

Denklik affı

SGK affı

Havacılık tazminatı sorununun çözümü

YHS çalışanlarının haklarının tanınması

Zorunlu emekli edilen işçilerin geri dönüşü

3600 ek gösterge

Öğrenci affı

Bağ-Kur tescil affı

Pomem sağlık ve sicil mağdurlarının haklarının iadesi

Memur alımında 35 yaş sınırı kaldırma

Askerlik borçlanmasının polis, asker ve memurlara tanınması

Kışlasız bedelli askerlik

Kamu mühendislerine haklar

Maliye memurlarına uzmanlık hakkı

Sözleşmeli erlere memurluk hakkı

Taşeron işçilere kadro

Kamu işçilerine tayin ve statü hakkı

Yardımcı hizmetler sınıfına statü

Sivil okul borçlanmasıyla astsubay mağduriyetlerinin giderilmesi

ASM grup çalışanlarına kadro

Belediye şirket işçilerine kadro

Üniversite mezunu kamu işçilerinin mağduriyetlerinin çözümü

Memur emeklilerine seyyanen zam