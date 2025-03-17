Meclis, vatandaşların yaşamını doğrudan etkileyecek ve çalışma hayatında yenilikler getirecek bir dizi çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Sosyal güvenlik sisteminde iyileştirmeler, çeşitli kesimlere yönelik çözümler ve köklü değişiklikler, gündemin ana başlıklarını oluşturuyor.
İşte TBMM’de görüşülmesi beklenen düzenlemeler:
TGRT'den Kübra Çelepi'nin haberine göre 1999 emeklilik reformunun ardından, 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik düzenlemesi öngörülüyor. Bu düzenleme, emeklilik şartlarını kademeli olarak kolaylaştırmayı hedefliyor.
Yapı kayıt belgesi alamayan vatandaşların mağduriyetleri giderilerek, yapılar için hukuki güvence sağlanacak.
MÜLAKAT MAĞDURU ÖĞRETMENLERE ATAMA
Mülakat süreçlerinde mağdur olan öğretmenlere ek atama imkânı tanınarak eğitimdeki personel ihtiyacı karşılanacak.
EHLİYET VE MEMUR DİSİPLİN AFFI
Ehliyet affıyla sürücü belgesi olmayanlara yeni bir fırsat verilecek. Ayrıca memurlara yönelik disiplin cezalarına af getirilmesi planlanıyor.
STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTA BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLECEK
Staj ve çıraklık dönemleri, sigorta başlangıcı sayılacak ve bu süreçteki mağduriyetler ortadan kaldırılacak.
SGK VE BAĞ-KUR PRİM AFFI
SGK ve Bağ-Kur borçlarına af getirilerek vatandaşların mali yükü azaltılacak. Bağ-Kur tescil affı da bu kapsamda yer alıyor.
3600 EK GÖSTERGE VE KAMU ÇALIŞANLARI
3600 ek gösterge talebinin karşılanmasıyla kamu çalışanlarının maaşlarında iyileştirme yapılacak. Taşeron işçilerin kadroya alınması da düzenlemeler arasında bulunuyor.
KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK VE MÜHENDİS HAKLARI
Kışlasız bedelli askerlik uygulaması ile kamu mühendislerinin haklarının tanınması ve uzmanlık hakkı gibi konular gündeme gelecek.
SÜRESİZ NAFAKA VE BELEDİYE İŞÇİLERİ
Süresiz nafakanın kaldırılması ve belediye şirketlerinde çalışan işçilere kadro verilmesi, sosyal düzenlemeler arasında yer alıyor.
EĞİTİM VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK
Öğrenci affı, Pomem sağlık mağdurlarının haklarının iadesi ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) grup çalışanlarına kadro gibi düzenlemeler, eğitim ve sağlık sektöründeki sorunları çözecek.
MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM
Memur emeklilerine seyyanen zam yapılarak yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.
TBMM’DEN BEKLENEN DÜZENLEMELER LİSTESİ
Kademeli emeklilik
Yapı kayıt mağduriyetlerinin çözümü
Mülakat mağduru öğretmenlere ek atama
Ehliyet affı
Memur disiplin affı
Staj ve çıraklığın sigorta başlangıcı sayılması
Denklik affı
SGK affı
Havacılık tazminatı sorununun çözümü
YHS çalışanlarının haklarının tanınması
Zorunlu emekli edilen işçilerin geri dönüşü
3600 ek gösterge
Öğrenci affı
Bağ-Kur tescil affı
Pomem sağlık ve sicil mağdurlarının haklarının iadesi
Memur alımında 35 yaş sınırı kaldırma
Askerlik borçlanmasının polis, asker ve memurlara tanınması
Kışlasız bedelli askerlik
Kamu mühendislerine haklar
Maliye memurlarına uzmanlık hakkı
Sözleşmeli erlere memurluk hakkı
Taşeron işçilere kadro
Kamu işçilerine tayin ve statü hakkı
Yardımcı hizmetler sınıfına statü
Sivil okul borçlanmasıyla astsubay mağduriyetlerinin giderilmesi
ASM grup çalışanlarına kadro
Belediye şirket işçilerine kadro
Üniversite mezunu kamu işçilerinin mağduriyetlerinin çözümü
Memur emeklilerine seyyanen zam