"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan ve 5 Kasım tarihinde tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti gündemden düşmüyor.

Nilda adında bir kızı ve Milan Efe adında bir erkek çocuğu olan Dilan Polat tutuklandığı günden beri çocuklarına ne olacağıyla ilgili yorumlarla da gündeme geliyor.

Tutuklandığı gün "Oğlum sana kim bakacak?" diyerek ağlayan Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Daha önce arkadaşının Engin Polat tarafından ilaçla kandırıldığını iddia eden Alan, Dilan Polat'ın kendisine haber gönderdiğini açıklayarak "Bir haber göndermiş ve demiş ki... Çocuklarımı sevin, koklayın, çok koklayın" dedi.