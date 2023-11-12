Tüm Ayrıntılarıyla İsveç Diyeti listesi

Bugün tüm Türkiye’de muhabbet aralarında sohbet ortamlarında İsveç`ten konuşulunca insanların şahısların aklına isveç diyeti geliyor. İsveç Diyetini uygulayan herkes iki haftada 7 ile 20 kilo arasında kilo verebildiğini belirtti. Dahası diyetin en büyük niteliği metabolizmayı yüzde yüz değiştirdiği için 2 sene boyunca hiç kilo alınmamasını sağlandığı ifade ediliyor. Amerikan Sağlık Vakfı acilen kilo vermeleri gereken kalp hastalarına İsveç diyetini öneriyor.

35 Yaş üstü bireylerin ve ciddi sağlık problemi olanların Amerikan kalp Vakfı'nın hiç bir diyeti yapmamaları gerektiği en baştan önemle belirtiliyor. 3 Günde tam 4.5 kilo verebileceğiniz bu önemli İsveç diyetini üçüncü günün sonunda bırakmalı ve tekrar etmek istiyorsanız kesinlikle en az bir hafta kesin ara vermelisiniz. Uzmanların önerileri bu şekilde. İsveç Diyeti'nin uygulanış sırasında size belirtilenin dışında olarak çay, kahve ve meşrubat içilmemesi aynı zamanda kahveye hiçbir şekilde belirtilenin dışında ilave katkı yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca tuz ve belirtilenin dışında şeker kullanılmaması ve yeşil salatanın her zaman limonlu ve zeytinyağlı yenilmesi ve ölçüsü belirtilmeyen yiyeceklerin (salata, haşlanmış ıspanak ve meyve gibi) çoğunlukta bir porsiyon olarak hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca diğer bi yararlı nokta ise günde 2 Litre kadar su içilmeli. İsveç Diyeti 13 Günden fazla kesinlikle sürdürülmemeli. İki aydan kısa sürede diyet tekrarlanmamalı. Ayrıca gün arasında öğle ve akşam yemekleri yer değiştirebilir.

İsveç Diyeti yaparken önemli kurallar şunlardır;

1. Bununla beraber çay, kahve ve içecek içilmemelidir.

2. Günde 2 litre kadar su içilmelidir.

3. Diyet 13 günden fazla olucak şekilde sürdürülmemesi gerekir.

4. Diyeti ancak 6. günde kesebilirsiniz.

5. 2 aydan kısa bir sürede diyeti tekrarlanmamasını önerilir.

6. Ayırca isterseniz gün içinde öğle ve akşam öğünleri yer değiştirilebilir.