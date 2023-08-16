Dilovası Tavşancıl Mahallesinde 187,6 hektar alanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde 3 etapta çalışma yapılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Bundan tam 24 yıl önce 17 Ağustos 1999’da yaşanan ve tüm Marmara’yı etkileyen depremin ardından yaralarını saran Kocaeli, olası afetlere karşı dirençli şehirler için kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Kocaeli’nin en önemli kentsel dönüşümlerinden biri olan Dilovası ilçesinde Tavşancıl mahallesinde 187,6 hektar alanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinesinde 3 etapta çalışma yapılıyor. Kentsel dönüşüm projesinin bu zamana kadarki inşaat ve kamulaştırma maliyeti toplam 1,3 milyar TL.

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Dilovası Tavşancıl Mahallesinde 187,60 hektar alan rezerv yapı alanı olarak belirlendi. Rezerv yapı alanı olarak belirlenen alanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir şekilde öncelikli olarak 1, 2 ve 3. etapta çalışmalar hızla tamamlanıyor. 1. etap kapsamında rezerv yapı alanı içerisinde yer alan ve 24,6 hektar büyüklüğündeki alanda bulunan taşınmazların kamulaştırılması yaklaşık 200 milyon TL gibi bir bütçe ile 0 oranda tamamlandı.

1. etap uygulama alanı sınırı içerisinde 2 bölgede konut ve ticaret yapıları üretilecek. 1. bölgede 651 konut ve 12 dükkân, 2. bölgede 872 konut ve 10 dükkân olmak üzere toplamda 1.523 konut ile 22 ticari ünite yapılacak.

1. bölgede yapım süreci 650 gün olarak belirlenen projenin ihalesi TOKİ tarafından 665.600.000 TL ile gerçekleşmişti. 1. etap içerisinde güncel olarak 12 adet bloğun kaba inşaatı tamamlandı. 6 adet bloğun temeli atıldı. İnşaat tamamlanma oranı %20’ye ulaştı.

2. ETAPTA KAMULAŞTIRMA TAMAM

Proje kapsamında kalan 2. etapta yer alan 11,5 hektarlık alanda 2. kamulaştırma çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli olarak başladı. 11,5 hektarlık alanın acele kamulaştırma işlemleri yaklaşık 250 milyon TL ile 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı. Büyükşehir’in önceliği Dilovası ilçesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve güvenli yapılarla birlikte sosyal alanlardan oluşan bir şehir oluşturmak ve yaşam kalitesini yükseltmek. Aynı zamanda bu dönüşümü en hızlı şekilde gerçekleştirmek.

Dilovası Tavşancıl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 3. etapta yer alan kamulaştırmaya konu olan 21,5 hektarlık rezerv alanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bütçesi onaylanan acele kamulaştırma işlemleri kapsamında 9,4 hektar alanın kamulaştırma işlemi yaklaşık 225 milyon TL bedelle tamamlandı. Proje alanına göre %43’lük kısmı tamamlanmış oldu. Bu yıl içerisinde 2. etabın kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor.