Kocaeli'de Dilovası Belediyesi, semt pazarlarında hijyen ve temizliği sağlamak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Belediye ekipleri, pazar yerlerinin temizlik ve hijyenine büyük önem veriyor.KOCAELİ (İGFA) - Pazarcı esnafının tezgahlarını toplamasının ardından, belediye temizlik ekipleri sahaya iniyor. Öncelikle pazaryerinde birikmiş çöpler toplanıyor ve ardından zemin yıkama işlemi gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar sayesinde pazar yerleri, pırıl pırıl bir hale getiriliyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, pazaryerlerinde yapılan temizlik çalışmalarının önemini vurguladı.

“Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi için pazaryerlerini düzenli olarak temizlemeye devam edeceğiz” diyen Ömeroğlu, belediyenin hijyen konusundaki hassasiyetine dikkat çekti.

Dilovası Belediyesi’nin bu titiz çalışmaları sayesinde, pazar alanları hem çevreye duyarlı hem de sağlıklı bir alışveriş ortamı haline geliyor. Belediye ekiplerinin düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları, pazaryerlerinin daha yaşanabilir ve hijyenik kalmasını sağlıyor.