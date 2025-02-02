Tatilde çocuklar için düzenlenen bir diğer etkinlik ise özel gezilerdi. Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukların farklı yerleri keşfederek sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla atlı eğitim merkezi ve bilim merkezi gezileri düzenledi. Bu gezilerde çocuklar, doğal güzellikler ve eğitici alanları ziyaret etme fırsatı buldu. Hem eğlenceli hem öğretici olan bu geziler, çocukların çevrelerine bakış açılarını zenginleştirdi. Ayrıca tatil boyunca çocuklar, belirli günlerde yüzme havuzunda da keyifli zaman geçirdi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, çocuklara başarılar dileyerek bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı. Başkan Ömeroğlu, "Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak ve onlara keyifli anlar yaşatmak için düzenlediğimiz bu etkinlikler, sadece bir tatil eğlencesi değil, aynı zamanda önemli bir öğrenme fırsatıdır. Bu tür programları gelecekte de sürdüreceğiz. Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.