Tatilcilerin gözde mekanlarından olan huzuru arayanların yeri olan Dim Çayı, Alanya’da yer almaktadır. Dim Çayı’nın bölgesindeki yerleşim yerine Dim Köyü deniliyor. Dim Çayı’nın etkisi ile yarılmış olan vadiye ise, Dim Vadisi deniliyor. Bu vadi yeşilliği ve serin havası ile turizm açısından önemli bir yer olma özelliği taşıyor. Alanya’ya seyahat ettiğinizde mutlaka uğramanız gereken yer olan Dim Çayı, Dim Barajının hemen altından başlayarak Tosmur Beldesi sahiline kadar olan bölgede, çay kenarında bir çok etkinlik yaparak güzel bir tatil geçirebilirsiniz.

Doğal güzellikleri ile sizleri büyüleyecek olan Çayda fotoğraf çekerek anılarınızı ölümsüzleştirin.Belki şehrin stresli ve yoğun hayatına geri döndüğünüzde bu fotoğraflara bakarak, huzur bulabilirsiniz.

Dim Çayı’nda Neler Yapılır ?

Dim Çayı’nda yapılacak bir çok etkinlik bulunmaktadır.İsterseniz aileniz ile piknik yapabilir ya da mağaraları gezerek doğal güzellikleri görebilirsiniz.Huzurlu olan bu yerde bir macera arıyorsanız rafting yaparak adrenalin seviyenizi artırabilirsiniz.

Dim Mağarası

İlk önce burada dinlendikten sonra bu alanda gezilecek bir yer arıyorsanız , gidilecek ilk yerden biri olan Dim Mağarası çok güzel bir seçenektir. Alanya’nın doğusunda, 1691 metre yükseklikteki Cebireis Dağı’nın batı yamacında yer alan mağara Dim Çayı piknik alanın hemen yanında olduğu için buraya ulaşımda oldukça basittir.

Mağaranın özellikleri 410 metre olan Dim Mağarası, yatay ve yarı kuru mağara listesine girmektedir. Mağaranın sadece 360 metrelik bölümü ziyaretçilere açıktır. Mağaranın tavanından akan su damlaları doğanın dokusu ile sarkıtlar oluşturmuş. İçerisi elektrik ile aydınlatılan mağarada, olası bir elektrik kesintisine karşı jeneratör bulunuyor. Sıcaklığı 18 derecede sabitlenen mağaranın içinde küçük havuzlar ve son bölümde 200 metrekare yüzeyli, 2 metre derinliğinde bir göl bulunuyor.

Çok eski çağlardan beri çevre halkı tarafından barınak olarak kullanılan Dim Mağarası, önemli özelliğinden biri Türkiye’de özel teşebbüs tarafından turizme açılan ilk mağara olmasıdır.Özel bir firma tarafından 1996 yılında kiralanıp 1 senede içerisinde çalışmalar ve aydınlatmalar yapılıp 1998 yılı sonunda Dim Mağarasını turistik ziyarete hazırlamış ve ülkemize kazandırmıştır.

Piknik Yapmak

Özellikle alabalığı seviyorsanız Tosmor ve Kestel ol ayrımından kuzeye doğru gittiğinizde yolun sağında ve solunda piknik alanlarında yiyebilirsiniz. Çaya geldiğiniz zaman bu piknik alanlarında aileniz veya dostlarınız ile harika saatler geçirebilirsiniz. Göl kıyısında olan restoranlarda oturup ayaklarınızı serinletirken, lezzetli alabalığınızın keyfini çıkarabilirsiniz.

Dim Çayı Kahvaltı

Bu güzel yerde kahvaltı yapmak çok ayrı bir keyif. Dim çayı çevresinde bulunan kahvaltı yerlerinde fiyatlar hiç de düşündüğünüz gibi pahalı değil. Manzaraya karşı çayınızı yudumlarken tatilinizin hiç bitmemesini isteyeceksiniz.

Dim Çayı Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Alanya ilçesi sınırları içerisinde Akçatı Köyünde bulunan Dim Çayı Alanya merkeze 15 kilometre uzaklıktadır. Gözünüzde çok büyütmeyin buraya ulaşım sandığınız kadar zor değildir. Özel aracınızla Alanya çıkışındaki sahil yolundan Gazipaşa-Mersin yolunu takip edin. Daha sonra 5 km. gidiyorsunuz Alantur’a gelmeden sola ayrılan yol sizi Dim Çayı’na paralel istediğiniz piknik alanına ve restoranların yoğun bulunduğu bölgeye getirecek. Toplu taşıma ve Servisler ile de Alanya merkezden binerek buraya rahatça ulaşabilirsiniz.

Dim Çayı Konaklama

Muhteşem manzara ve huzur eşliğinde bir kaç gün geçirmek istiyorsanız Dim Çayı üzerinde bir çok konaklama tesisi bulunmaktadır.Sizler için en iyi yorum ve puan almış otelleri listeledim. Burada her bütçeye uygun otellerden birini seçerek konaklayabilirsiniz.