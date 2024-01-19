Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bulunan dinlenme tesisinde park halindeki tırda bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Otoyolun Hendek geçişinde bulunan dinlenme tesisinde park halindeki 06 HC 2385 plakalı Mercedes marka tırın içinde bir kişinin hareketiz durması neticesinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Mahmut Taşdan olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybetti belirlendi. Savcı incelemesi sonrasında Taşdan’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. Taşdan’ın ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsiden sonra netlik kazanacak.