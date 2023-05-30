TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı yılın ilk 4 ayında 43,4 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı Nisan ayında yüzde 42,1 artarken, yılın ilk 4 aylık döneminde yüzde 32,9 oranında arttığı kaydedildi. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı, Ocak-Nisan döneminde 43,4 milyar dolara yükseldi.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerinden aktardığına göre; ihracat Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalarak 19,33 milyar dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 28,69 milyar dolar oldu.

Genel ticaret sistemine göre, ihracat Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 azalarak 80,86 milyar dolar, ithalat yüzde 7,1 artarak 124,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,9 artarak 32,68 milyar dolardan, 43,44 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Nisan döneminde yüzde 71,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 65,1'e geriledi.

Nisan ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 17,2 azalırken, ithalat yüzde 3,0 arttı.

Sektörlere göre dış ticaret, Nisan 2023 tablolarına şöyle yansıdı:

NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 590 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 163 milyon dolar ile ABD, 970 milyon dolar ile Irak, 954 milyon dolar ile İtalya, 945 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,1'ini oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 115 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 751 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 177 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 943 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 3 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,5'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.