2025 yılında emekli maaşlarına %15,75 oranında zam yapılmış, en düşük emekli aylığı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye çıkarılmıştı. Yapılan bu maaş artışına ek olarak, bayram ikramiyelerinde de artışa gidilmiş ve önceki 3 bin liralık ödeme 4 bin liraya yükseltilmişti.

Ramazan Bayramı’nda 4 bin TL ikramiye alan emekliler, Kurban Bayramı’nda da aynı miktarda ödeme alacak. Böylece emekliler, 2025 yılı boyunca iki bayramda toplamda 8 bin lira ikramiye almış olacak.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve şampiyon sporcular gibi birçok hak sahibi de bayram ikramiyesi ödemesi alacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler ikramiyelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Emekli ikramiyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda ödenecek.

İKRAMİYELERİN 2-5 HAZİRAN ARASINDA YATMASI BEKLENİYOR

Son dönemde genellikle emekli ikramiyeleri bayramdan önceki son hafta yatırılıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bayramın son günü ise 9 Haziran Pazartesi. Kurban Bayramı'nın 6 Haziran'da başlaması nedeniyle ikramiyelerin de 2-5 Haziran arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.