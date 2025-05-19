Havaların ısınmasıyla düğün sezonu başladı ve maliyetler çiftleri endişelendirmeye başladı. Türkiye'de her yıl ortalama 550 bin çift evlenirken, düğün masrafları 1 milyon TL'yi bulabiliyor. Çiftler, bu özel günü unutulmaz kılmak isterken bir yandan da bütçelerini korumaya çalışıyor.

Tasarruf tedbirleri kapsamında, dikkat çeken bazı kararlar alındı. Afyonkarahisar Valiliği, "Düğünlerde geline takı olarak 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe takılacak. Damat ve geline gereksiz ayakkabı ve kıyafet alınmayacak. Dürü adı altında hediye dağıtılmayacak. Hamam organizasyonları olmayacak. Düğün süresi, 3 günden 1 güne indirilecek. Misafirlere yemek bir gün ikram edilecek" şeklinde bir düzenleme yaptı. Bu karar, çiftler tarafından olumlu karşılandı.

5 SAATİ 500 BİN TL

Düğün maliyetlerine göz attığımızda, İstanbul'da 5 saatlik bir düğün salonu kiralama bedeli ortalama 500 bin TL'yi buluyor. Bu durum nedeniyle, vatandaşlar baharın başlamasıyla birlikte daha uygun fiyatlı mesire alanlarını tercih etmeye başladı.

Şile’de görüştüğümüz mesire alanı işletmecisi Mehmet Şanlısöz, yaz aylarında yalnızca 3 hafta sonunun boş olduğunu belirtti. Burada, müzik hariç pasta ve içecek ikramı dahil olmak üzere, 50 kişilik 5 saatlik bir düğün eğlencesinin ücreti 200 bin TL’den başlıyor. Ancak, fotoğraf ve video çekimleri bu fiyata dahil değil.

Kişi sayısı arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Bu nedenle, vatandaşlar hem daha uygun hem de doğayla iç içe bir düğün yapmak için mesire alanlarını tercih ediyor. İstanbul'da yaklaşık 1.300 düğün salonu bulunurken, mesire alanları genellikle Çatalca ve Şile ilçelerinde yer alıyor.

HER İLÇEDE AYRI FİYAT

Fotoğrafçı ücretleri de cep yakıyor. Çoğu çift, düğün ve nişan çekimlerini hem açık alanda hem de stüdyoda çektirmek istiyor bu da fiyatları daha da yükseltiyor. İstanbul Zeytinburnu'nda görüştüğümüz fotoğrafçı Asil Güler, 100 kişilik bir düğünde 35-40 bin TL bir ödeme talep ettiklerini söylüyor.

Etiler'de ise bu tutar 100 bin TL'yi buluyor. Etiler'deki bir fotoğrafçı olan Zeynep Sude, tüm fotoğrafları flash bellekle teslim ettiklerini, ancak bunun ek maliyetinin 10 bin TL olduğunu ifade etti.

DÜŞÜK BÜTÇE İLE GELİN OLMA AKIMI

Öte yandan tasarruf ederek maliyetleri azaltma akımına katılan çiftlerin de sayısı az değil.

Son zamanlarda sosyal medyada sıkça karşılaştığımız düşük bütçe ile gelin olma akımına katılan kişiler, takılarını bijuteri dükkanlarından alırken gelinlik yerine de beyaz takım elbise ya da beyaz normal bir elbise giymeyi tercih ediyor. Bu şekilde maliyetleri 2 bin TL'ye kurtaran gelinler de bulunuyor.

MÜZİKLERE DE TELİF GELDİ

Gelin ve damatların yanı sıra düğün salonu işletmecilerine de ek bir ücret gelmesi gündemde. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, halka açık alanlarda yapılan müzik yayınları hakkında telif hakkı ödenmesiyle ilgili madde uyarınca, düğün salonlarından telif hakkı ücreti toplamaya başladı.

Buna göre, düğünlerde yıllık telif ücreti 6 bin 500 lira olurken; bir düğün için ödenecek telif bedeli ise 65 lira şeklinde belirlendi. Bu ücreti ise gelin ve damat ödemeyeceği, salon işletmecisinin ödeyeceği öğrenildi.