TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayına ilişkin Dış Ticaret Endeksleri'nde ihracat birim değer endeksi yüzde 3,6 artarken, ithalat birim değer endeksi yüzde 2,9 arttı. İhracat ve ithalatın miktar endeksleri ise azalış kaydetti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,8 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4 arttı, yakıtlarda yüzde 10,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,2 AZALDI

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,6 arttı, yakıtlarda yüzde 7,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 2,9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8 arttı, yakıtlarda yüzde 5,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,9 arttı.

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,1 arttı, yakıtlarda yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 azaldı.