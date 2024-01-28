Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Sarıyer’de silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ni ziyaret etti. Saldırıyı lanetleyen Prof. Dr. Erbaş, "Hangi dinin mabedi olursa olsun, sadece camiler değil, kiliseler, diğer sinagoglar her zaman dokunulmazdır bizim inancımıza göre" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’nde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası kiliseye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbaş, "Ayin esnasında kiliseye kimliği belirsiz kişiler saldırmış ve bir vatandaşımızın ölümüne sebebiyet vermişlerdir. Biz bu yüzden kilisenin rahibini, yetkililerini ziyaret ettik. Hem geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk hem de başsağlığı diledik. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Mabetlerin hele ibadet esnasında tamamen dokunulmazlığı vardır. Hangi dinin mabedi olursa olsun sadece camiler değil, kiliseler, diğer sinagoglar her zaman dokunulmazdır bizim inancımıza göre. Dolayısıyla bu kilisede hem de ayin esnasında yapılan bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Ölen kişinin yakınlarına başsağlığı diliyorum, geçmiş olsun diyorum. Devlet olarak, millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi her zaman muhafaza edeceğiz. Farklı inançlardan insanların bir arada yaşaması bizim için çok önemli bir zenginliktir" şeklinde konuştu.

"İnşallah bir daha böyle acı olayları yaşamayız"

Erbaş açıklamasının devamında, "Bizim medeniyetimiz tarihten bu yana farklı inançlardan, kültürlerden insanların bir arada huzur içerisinde yaşadığı ve dünyaya örnek olan bir devlettir, bir vatandır. Böyle bir kültürün, böyle bir medeniyetin çocukları olarak bizler, birliğimize ve beraberliğimize zarar verecek her türlü kötülüklere karşı toplu olarak mücadele edeceğiz inşallah. Devletimiz büyük. İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, yetkililerimiz mutlaka bu olayı çözecektir en kısa zamanda. Saldırganlar yakalanacaklar ve cezalarını göreceklerdir. Vefat eden kardeşimizin bütün yakınlarına başsağlığı diliyorum, geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle acı olayları yaşamayız. Ne kiliselerde, ne havralarda, sinagoglarda, ne camilerde, ne burada ne başka yerde bir daha bu tür acı ve üzüntü verici olaylar inşallah yaşanmaz" ifadelerini kullandı.