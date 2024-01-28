Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde yoldan çıkan ticari taksinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, tarihi Babaeski Köprüsü girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 39 T 2020 plakalı ticari taksi yoldan çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan taksi şoförüne ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralanan sürücü, kontrol amaçlı Babaeski Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.