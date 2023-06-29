Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yapan vatandaşlara, şeker ve lokum ikram etti.DİYARBAKIR (İGFA) - Kurban Bayramı öncesi tüm birimleriyle kenti bayrama hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içerisinde gerçekleştirmeleri için mezarlıklardaki tüm hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram nedeniyle yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen Diyarbakırlıları, şeker ve lokumla karşıladı.

Bayram dolayısıyla merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’nı girişine kurulan stantta vatandaşları kapıda karşılayan Büyükşehir Belediyesi personeli, şeker, lokum ve kolonya ikram etti.