Bayanlara Özel Diyet Listesi
Kahvaltı
- Şekersiz çay
- 1 kibrit kutusu peynir
- 1 t.k bal-reçel
- Yağsız salata
- 1 adet haşlanmış yumurta
- 2 ince dilim ekmek
Öğle
- 5 köfte kadar et, tavuk, balık (150 gram)
- 1.5 porsiyon salata
- 1 ince dilim ekmek
- 5-6 y.k kadar sebze yemeği (etli veya etsiz, susuz),
- 2 s.b kadar yoğurt
- Yağsız salata
- 2 dilim ekmek
- Saat 15.00 1 porsiyon meyve
- Saat 17.00 Çay (şekersiz) 2 adet galeta
Akşam
- 5 köfte kadar et, tavuk, balık (150 gram)
- 1 kase çorba
- 1.5 porsiyon yağsız salata
- 1 ince dilim ekmek
- 5-6 y.k kadar sebze yemeği (etli veya etsiz, susuz)
- 2 s.b kadar yoğurt (125 gr.)
- Salata
- 2 dilim ekmek
- Gece boyunca 2 porsiyon meyve