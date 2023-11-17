Bayanlara Özel Diyet Listesi

Kahvaltı

B12 Vitamini Eksikliği B12 Vitamini Eksikliği
  • Şekersiz çay 
  • 1 kibrit kutusu peynir
  • 1 t.k bal-reçel
  • Yağsız salata
  • 1 adet haşlanmış yumurta
  • 2 ince dilim ekmek

Öğle

  • 5 köfte kadar et, tavuk, balık (150 gram)
  • 1.5 porsiyon salata
  • 1 ince dilim ekmek
  •  5-6 y.k kadar sebze yemeği (etli veya etsiz, susuz),
  • 2 s.b kadar yoğurt 
  • Yağsız salata
  • 2 dilim ekmek
  • Saat 15.00 1 porsiyon meyve 
  • Saat 17.00 Çay (şekersiz) 2 adet galeta

Akşam

  • 5 köfte kadar et, tavuk, balık (150 gram)
  • 1 kase çorba
  • 1.5 porsiyon yağsız salata
  • 1 ince dilim ekmek
  • 5-6 y.k kadar sebze yemeği (etli veya etsiz, susuz)
  • 2 s.b kadar yoğurt (125 gr.)
  • Salata
  • 2 dilim ekmek
  • Gece boyunca 2 porsiyon meyve