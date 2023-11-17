Bursa'nın İnegöl ilçesinde su kuyusuna düşerek 4 gün boyunca mahsur kalan kuzu, İtfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Olay saat 14.00 sıralarında İsaören mahallesi Kümeevler mevkiinde meydana geldi. Ramazan Çakar, küçükbaş hayvanlarını ahıla götürdü. Küçükbaş hayvanları arasından birinin eksik olduğunu fark etti. Çevreyi arayan Çakar, 4 gün sonra su kuyusunun yanına gelip hayvana seslendiği sırada, kayıp olan hayvanının sesini duydu.

Çakar, durumu İtfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 saat süren yoğun çalışma sonucu küçükbaş hayvanı canlı olarak kurtardılar.

Ekiplere teşekkür den Ramazan Çakar, "Hocam 1 tane kuzumuz kayıp dedik. Hayvanların içine baktık arıyoruz bulamıyoruz. 3 4 gün önce baktık bir ses geliyor. O tarafı bu tarafı aradım bulamıyorum. Ondan sonra herhalde benim çocuklar mantar toplamaya gelmişler. Benim ufak çocuğum gelmiş üstünde yine bağırmış kuzu. Ona bakmış me demiş, o da me demiş. Bakmış ki kulağı büzülüyor. Ondan sonra bende evdeydim. Baba bizim kuzu ta çukurun içinde dedi. Ben hemen geldim dedim ki ben çıkartayım. Çıkartacak durumda değildim, aradım arkadaşı itfaiye numarası istedim. Ulaştık, yardımcı oldular. Jandarmadan, devletimizden Allah razı olsun. Yardımcı olmasalardı kuzu kalacaktı içinde." dedi.

Haber Merkezi