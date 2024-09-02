Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edilen iki kızıl geyik, sağlıklarına kavuşarak doğaya salındı. Geyiklerin doğaya dönüş anı, kameralar tarafından kaydedildi.

Tedavi Süreci ve Doğaya Salınma

Kızıl geyikler, yakalanarak uzman personeller tarafından tedavi altına alındı. Tedavi süreci tamamlanan geyikler, uyutularak ormanlık alana götürüldü. Doğaya salınmak üzere kafes kapakları açıldığında, geyikler hızla ormanın derinliklerine doğru koştu. Bu anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan Açıklama

DMKP Bursa 2. Bölge Bursa Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Görükle geyik sahasından alınan 2 adet kızıl geyik, Şube Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüz personeli tarafından tedavi edilerek doğaya salındı. Uzman personelimiz tarafından gerçekleştirilen işlemler ve doğaya salınma süreci, Genel Müdürlüğümüzün izniyle Bursa ilinde belirlenen sahada tamamlandı” ifadelerine yer verildi.

Geyiklerin doğaya dönüşü, hem koruma çalışmalarının başarısını hem de Bursa'nın doğal yaşamına katkıda bulunan bu tür projelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.