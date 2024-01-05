Sakarya’nın doğa harikası Acarlar Longozu, 2023 yılında 140 binden fazla ziyaretçiyi misafir etti. Özellikle yabancı turistlerin ilgi odağı olan doğa harikası haftanın her günü ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Kuzey bölgesinde en çok tercih edilen turistik alan olan Acarlar Longozu, 2023 yılında 140 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesine geçtikten sonra yeni bir görünüme kavuşan Acarlar Longozu, özellikle yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. 7 buçuk kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin tek parça halindeki en uzun su basar ormanı olan Acarlar Longozu, Büyükşehir uhdesine geçtikten sonra doğallığına zarar verilmeden baştan sona yenilenmiş, peyzaj, çevre düzenlemeleri ile yöresel ürün satış merkezi, hediyelik eşya ofisi ve kafeterya gibi sosyal tesisler eklenerek doğal güzelliğe renk katılmıştı.

Özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan longozda ayrıca 600 metrelik ahşap yürüyüş yolu 1 buçuk kilometreye kadar çıkarılmıştı. 74 familya ile dünyada nadir görülen 3 endemik bitkininde yer aldığı 187 cins bitki ve 226 taksonu, 215 farklı kuş, 22 sürüngen, 36 memeli, 6 balık türünün yaşadığı Acarlar Longozu, Sakarya’nın doğal güzelliklerinden bir tanesi olarak haftanın her günü ziyaretçilerine kapılarını açıyor.