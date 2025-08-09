Pendik’te Dünya Bowling Günü’ne özel düzenlenen turnuvada gelinler ve kaynanaların maçları renkli görüntülere sahne oldu. Aileler arasında yaşanan tatlı rekabet, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Pendik Belediyesi, "Dünya Bowling Günü" kapsamında renkli bir etkinliğe imza attı. Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi’nde düzenlenen "Aile Boyu Bowling Turnuvası"nda en ilgi çekici karşılaşmalardan biri de ’gelin-kaynana’ kategorisinde yaşandı. Bowling pistinde bir araya gelen gelinler ve kaynanaların kıyasıya mücadeleleri, hem eğlenceli hem de çekişmeli anlara sahne oldu. Tribünlerden alkış ve tezahüratların eksik olmadığı yarış boyunca, aile içindeki tatlı rekabet izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Turnuva sonunda dereceye giren çiftler, ödüllerini Pendik Belediyesi yetkililerinden aldı. Katılımcılar, ilk kez bowling oynadıklarını belirterek, etkinliğin hem aile bağlarını güçlendirdiğini hem de unutulmaz bir anı bıraktığını ifade etti.

"Bowling oynamak çok keyifli ve eğlenceli"

Etkinliğe katılan Reyhan Yegin, "Bowling oynamak çok keyifli ve eğlenceliydi. İlk defa oynadım, bu yönde bir becerim varmış onu da bu etkinlikte keşfetmiş oldum. Gelinim de çok iyiydi, birbirimizi tamamlamış olduk. Etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Tatlı rekabet pistte devam etti, günün sonunda dostluk kazandı"

Pendik Belediyesi etkinlik görevlisi Meryem Çetin ise düzenlenen etkinlikle ilgili olarak, "Pendik Belediyesi olarak dünya bowling günü olması dolayısıyla böyle bir etkinlik organize ettik. Etkinliğe katılım çok yoğun ve çok çekişmeli geçiyor. Biliyorsunuz ki gelinler kaynanalar arasında bir didişme ve çekişme içinde olurlar. Bizde bu tatlı rekabet parke de devam etsin. Katılım çok yoğun rekabet çok fazla önce gelinler kazandı daha sonra kaynanalar bizde buradayız diyerek farkı kapattı. Günün sonunda dostluk kazandı" ifadelerine yer verdi.