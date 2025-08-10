Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun “Anadolu Sohbetleri” programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yalçın, toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memuru doğrudan ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde son haftaya girildiğini belirten Yalçın, kamuda aynı statüde çalışanlar arasında ciddi ücret dengesizliği olduğuna dikkat çekti. “Birinin adı memur, birinin adı işçi. Bu dengesizlikten kaynaklı bir kıyas yaşanıyor. Okumanın, memur olmanın, emek vermenin kıymetinin kalmadığı bir tablo oluştu” dedi.

Yalçın, “Memur-Sen’in teklifleri yüksek değil, memurun maaşı düşük. Biz Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleri üzerinden değil, piyasanın gerçekleri üzerinden bakıyoruz. Maliye Bakanlığı’nın da bize gerekçelerle değil, gerçeklerle gelmesini bekliyoruz. 12 Ağustos’ta gelecek teklif son derece önemli” ifadelerini kullandı.

Kamu emeklilerinin yaşadığı sıkıntılara da değinen Yalçın, görevdeyken alınan maaş ile emekli maaşı arasındaki farkın açıldığını belirtti. “Eskiden kişi emekli olduğunda maaşının yüzde 70-80’ini alırdı, şimdi bu oran yüzde 50’nin altına düştü. 30 yıl çalışmış bir memur 25 bin lira emekli maaşı alıyor. Asgari ücret 22 bin lira. Asgari ücret seviyesinde maaşla hayatını sürdürmesi mümkün değil” dedi.