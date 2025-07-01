Konutlarda kullanılan doğal gazda ortalama yüzde 24,6 oranında artışa gidilirken, sanayi için bu oran yüzde 7,86 olarak belirlendi. Yeni fiyat tarifeleri 2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, doğal gazın toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişiklik yapıldığı belirtildi. BOTAŞ’ın internet sitesinde duyurulan yeni toptan satış fiyatları temel alınarak konut ve sanayi tüketicileri için nihai satış fiyatlarının yeniden düzenlendiği ifade edildi. Buna göre, konutta kullanılan doğal gaz fiyatı yüzde 24,6 oranında artarken, sanayi tüketicileri için ortalama artış yüzde 7,86 oldu. Yeni tarife uygulaması 2 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi