BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak Doğal Gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

BOTAŞ, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.