Yeni doğalgaz yönetmeliğinin detayları bakanlık tarafından yapılan paylaşımla açığa çıktı. 1 Ocak 2024 tarih itibariyle yürürlüğe girecek yasa kapsamında ceza almamak için her vatandaşın bu uygulamayı yerine getirmesi gerekecek.

Sayaç değişim işlemleri gaz kaçaklarının önlenebilmesi ve tasarruf tedbirlerinin kuvvetlendirilmesi için her vatandaş tarafından yapılması gerekecek. 81 ilde aynı anda zorunlu tutulan bu uygulama ile eski sayaçlar sökülerek yenilenecek.

Uygulama Ne Zaman Başlayacak!

2014 ve 2019 tarihleri arasında piyasada bulunan tüm doğalgaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar sökülerek muayenenin yapılması ve sayaçların yeniden takılmasına karar verildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan o kararın detaylarında 1 Ocak 2024 tarihi dikkat çekti. Bu tarihten itibaren 81 ilde kullanım dışı kalan/eskiyen sayaçların yenilenmesi talep edilecek.

Ücretsiz Servis İmkanı Sunulacak!

Elektrik, doğalgaz ya da su sayacına muayene ettirerek değişimini yapmak isteyenlerin bakanlık tarafından ayarlanan anlaşmalı servislerden faydalanması mümkün olacak. Servis kullanımı sırasında bakanlık herhangi bir ücret talebinde bulunmayacak.