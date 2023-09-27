Sultangazi'nin 50. Yıl Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir kadının gizlice fotoğraflarının çekilmeye çalışılması sonucunda mahalle sakinleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

İddialara göre, mahallede bir ara sokakta yürüyüş yapan genç bir kadın, farkında olmadan bir kişi tarafından cep telefonuyla fotoğraflanmaya başlandı. Durumu fark eden çevredekiler, hemen olay yerine yaklaşarak Alican A. isimli şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Genç kadını korumak amacıyla mahalle sakinleri, Alican A.'ya karşı şiddet uyguladı.

Olaya tanık olanlar tarafından çağrılan polis ekipleri, hızla olay yerine ulaştı. Polisler, şiddetin önlenmesi ve soruşturmanın başlatılması için müdahale etti. Genç kadın, yaşadığı bu olayın ardından polis merkezine giderek Alican A.'dan şikayetçi oldu ve adaletin sağlanmasını talep etti.

Polisler, Alican A.'nın cep telefonunu inceleme altına aldılar ve bu sırada başka kadınların gizlice çekilmiş fotoğraflarını buldular. Alican A. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Alican A., polis soruşturmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla Alican A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.