Yalova'da bulunan doğa sporları gruplarından Yalova Ekoturizm ve Sağlıklı Yaşam Derneği (YEK-SAY-DER) üyesi dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlama etkinliklerine Mustafakemalpaşa'dan başladı.

Kurulduğu günden itibaren Yalova köylerinin ekoturizme kazandırılması kapsamında çalışmalarını sürdüren YEK SAY DER üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği gezide misafir gruba, öğretmen ve doğa gönüllüsü-dağcı Alim Ölmez rehberlik etti.

Sonbaharın güzelliklerini görmek için Mustafakemalpaşa'ya 17. kez misafir olan 30 doğasever oksijen dolu keyifli bir gün geçirirken, Suuçtu ve Çataldağ zirvesinde ‘Türk ve Atatürk' bayrakları açarak, erken 29 Ekim kutlaması yaptı.

Doğaya ve lezzetlere hayran kaldılar

2011 yılından bu yana Mustafakemalpaşa'da her sonbahar ve ilkbaharda olmak üzere her yıl iki etkinlik oluşturduklarını söyleyen Dernek Başkanı Ahmet Yiğit, faaliyetlere ilk olarak Suuçtu ve Çataldağ'dan başladıklarını söyledi.

20 km'lik parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirten Yiğit, gruba rehberlik yapan Alim Ölmez'in Mustafakemalpaşa tarihi ve turizm potansiyelini tanıtımında YEK-SAY-DER üyelerine çok şey kattığını ayrıca her faaliyetlerinde ikram edilen Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı, Kafkas simidi ve leziz peynirlere hayran kaldıklarını dile getirdi.

"Ekoturizm potansiyeli değerlendirilmeli"

Faaliyet içeriği hakkında bilgi veren Alim Ölmez ise Çataldağ ormanlarında başlayan yürüyüşün Çobandede ve Çataltepe zirve tırmanışlarının ardından orman içi patikalardan sonbahar güzellikleri eşiğinde Suuçtu Şelalesi'ne kadar sürdüğünü söyledi.

Misafirlerin, muhteşem güzelliği ve büyüleyici atmosferi ile kendisine hayran bırakan şelalede keyifli zaman geçirdiğini kaydeden Ölmez, “Çoğu katılımcının ilk kez gördükleri Suuçtu şelalesi ve çevresi, doğaseverleri şaşkına çevirdi. Burada huzur bulduklarını ve ayrılmak istemediklerini dile getirdiler. Gün içerisinde muhteşem fotoğraf kareleri ile günü ölümsüzleştirerek güzel anılarla ilçemizden ayrılmadan önce tatlı, peynir ve yöresel ürün alışverişlerini de yaparak tekrar gelmek üzere ayrıldılar” dedi.

Mustafakemalpaşa' da ekoturizm açısında son derece zengin doğal alanlar ve gezilebilecek güzel yerlerin olduğunu vurgulayan Ölmez, bölgenin ekoturizm potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

