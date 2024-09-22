Mudanya Belediyesi, Kültür Bakanlığı’ndan tescilli Rota Myrleia’nın en zorlu parkurlarından birinde tarih ve doğaseverleri bir araya getirdi. Mudanya’nın eşsiz doğasında zorlu ama keyifli bir yürüyüş gerçekleşti.

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği büyük ilgi gördü. Bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetmek isteyen doğaseverlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Rota Myrleia’nın en zorlu etaplarından biri olarak kabul edilen parkurda yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni kültür rotası ilan edilen Rota Myrleia Mudanya’nın köklü tarihi, kültürel ve doğal değerlerini kapsayan toplam 131,6 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor. Doğaseverler, parkurun, Çepni Mahallesi’nden başlayarak Kumyaka’ya kadar uzanan 7,8 kilometrelik etabında, profesyonel rehberler eşliğinde güvenli bir yürüyüş deneyimi yaşadı.

Mudanya Belediye BaşkanıDeniz Dalgıç, halkın hem fiziksel sağlığını desteklemek hem de bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için bu tür doğa etkinliklerini düzenlediklerini belirterek, “Mudanya, tarihi ve doğal zenginlikleriyle her mevsim keşfedilmeyi hak eden bir bölge. Rota Myrleia’da gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşleriyle hem tarihimize sahip çıkıyor hem de ilçemizin doğal güzelliklerini tanıtıyoruz. Katılan tüm doğaseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

Rota Myrleia’nın doğa ve tarihle iç içe geçmiş zorlu etabında yürüyüşün tadını çıkartan katılımcılar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, böylesi organizasyonların artmasını istedi.