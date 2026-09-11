Mauro Icardi, 2025-2026 sezonunun ardından Galatasaray’ın sunduğu 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etmedi ve 30 Haziran’da serbest oyuncu statüsüne geçti. Yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayan Arjantinli yıldız için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

OLYMPIAKOS'TEN TEKLİF

Arjantinli muhabir Nahuel Ferreira'nın haberine göre; Olympiakos, Faslı santrfor Ayoub El Kaabi'nin sakatlığı üzerine bonservisi elinde olan ve transfer dönemi dışında imza atma hakkı bulunan Mauro Icardi ile resmi görüşmelere başladı.

EN AZ 2 YILLIK KONTRAT ŞARTI

Galatasaray'da 4 sezon geçiren ve 137 maçta 77 gol, 25 asistlik skor katkısı sunan deneyimli forvet, en az 2 yıllık sözleşme istiyor. Yunan kulübü ile Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun, transfer görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.