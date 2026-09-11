Fenerbahçe’de hareketli saatler yaşanıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Aziz Yıldırım ise kısa süre sonra kameraların karşısına geçerek Kartal’ın istifasının kabul edilmediğini duyurdu. Ancak deneyimli teknik adamın sonraki antrenmanda takımın başında yer almaması dikkat çekerken, gün içerisinde ayrılık kesinleşti.

İDMANA KATILMADI

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde saat 12.00’de başlayan çalışmada takımın başında yardımcı antrenörler Dirk Kuyt ile Zeki Murat Göle bulundu. Fenerbahçeli kurmaylar, Gaziantep FK maçı öncesi idman için tesislere gelmeyen 65 yaşındaki teknik adama telefonları kapalı olduğu için bir süre ulaşamadı.

İKNA İÇİN OĞUZ ÇETİN GİTTİ

Sarı-lacivertli ekipte Futbol Direktörü Oğuz Çetin, ayrılık konusunda kararlı olduğunu açıklayan İsmail Kartal’ı görevde kalmaya ikna etmek için öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdi. Anadolu Kavağı’nda yaklaşık 2 saat süren buluşmanın ardından Çetin bölgeden ayrılırken, deneyimli teknik adam istifa kararını değiştirmedi.

İSTİFA KABUL EDİLDİ

İsmail Kartal’a destek olmak isteyen bazı taraftarlar, 65 yaşındaki teknik adamın evinin önünde tezahüratlar yapıp pankart açtı. Buna rağmen Kartal, Fenerbahçe’ye yeniden dönmeyi düşünmediğini ifade etti. Sarı-lacivertlilerde 4’üncü dönemini yaşayan deneyimli çalıştırıcı, bu sezon takımın başında çıktığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.