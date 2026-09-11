Erzan duruşmadaki savunmasında, "Yeniden yargılandığım için inancım tam. Adil bir yargılama süreci geçirmediğimi düşünüyorum. 3,5 yıl boyunca anlattığım hiçbir şeye inanılmadı. Aleyhimde kararlar çıkarıldı. Yalnızca şikayetçilerin beyanları mutlak doğru sayıldı. Benim kimseye borcum yok fakat borçlu konumunda bırakıldım. Arda Turan’ın benden 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verilsin. Bire beş kazanç imkansızken bire beş veren başka bir Seçil Erzan daha yok. Ben herhangi bir sistem kurmuş değilim. Her şeyimi kaybettim, 1 liram bile kalmadı" ifadelerini kullandı.

Yüksek faiz getirisi vaadiyle kurduğu fona Fatih Terim gibi isimlerin de dahil olduğunu iddia ederek, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu 30'u aşkın şahsı milyonlarca lira dolandırdığı suçlamasıyla 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezası alan eski Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan hakkındaki karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nce bozulmuştu. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını verirken birleşen dosyalara dair detayları karara eklemediğini ve bu eksikliğin denetimi güçleştirdiğini vurgulamıştı. İstinaf itirazlarını haklı bulan daire, yargılama esnasında birtakım usul hataları yapıldığına dikkat çekmişti. Dava dosyası, yargılamanın baştan yapılması amacıyla İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iade edilmişti. Bu doğrultuda Erzan, yeniden yargılanmaya başlandı.

"Kimseye borcum bulunmuyor ancak borçlu konumuna düşürüldüm"

Duruşmada söz hakkı verilen Seçil Erzan, "Yeniden yargılandığım için inancım tam. Adil bir yargılama süreci geçirmediğimi düşünüyorum. 3,5 yıl boyunca anlattığım hiçbir şeye inanılmadı. Aleyhimde kararlar çıkarıldı. Yalnızca şikayetçilerin beyanları mutlak doğru sayıldı. Her şeyi özetlemek istiyorum. Öncelikle, önceki mahkemede ve savcılıkta verdiğim ifadeler ile diğer beyanlarım arasında çelişki olduğu gerekçesiyle sadece savcılık ifadelerim temel alındı. Yeterli hukuki desteğe sahip değildim. O dönem bazı yönlendirmeler ışığında ifade verdim. Şimdi size her şeyi en doğru ve açık haliyle anlatmak niyetindeyim. Ben kaçmadım, o sabah telefonumu kapattım ve izinli olduğum için Çorlu’ya gittim. Psikolojik olarak çok kötü durumdaydım, kendimde değildim. O gün telefonumu açamıyordum çünkü benden para koparmak isteyen, kapıma dayanan insanlar vardı. Kendi isteğimle bankaya gidip yaşadıklarımı o halde 2 gün boyunca izah etmeye çabaladım. O gün bile darbedildim. Annemin gözleri önünde şiddet görüp senetler imzaladım. Benim kimseye borcum yok fakat borçlu konumunda bırakıldım. Banka durumu anlamaya gayret etti. Bana serum takıldı. Banka yetkilileri tarafından bana bir avukat yönlendirildi. Savcıya gittim, o günkü ifadelerimde de savcıya sığındım. Yaşananları tüm gerçekliğiyle anlatmaya çalıştım ancak söylediğim her şey bağlamından koparıldı. Paranın bende olmadığını o gün de dile getirdim. Bankanın avukatı bana 'Yukarıdan baskı var, tutuklanacaksın' dedi" şeklinde konuştu.

"Arda Turan’ın bende 1 kuruşu kaldıysa bana bin yıl ceza verilsin"

Savunmasına devam eden Seçil Erzan, "O gün korku ve baskı altında herkese 'fon' demek zorunda kaldım. Bunu bana dikte eden avukatların elinde bir mektup bulunuyor, onu mahkemeye sunmak istiyorum. Ben fon falan demedim. Ben banka yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdim. O gece bana ne söylendiyse karşısına onu yazdım. Bu fon iddiaları belli bir temele oturtuldu. 'Ben insanları kandırdım, iradelerini sakatladım' algısı yaratıldı. Ben herhangi bir sistem kurmuş değilim. Yüksek faiz vaadiyle somutlaştırılabilecek bir eylemim bulunmuyor. Arda Turan’ın benden 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verilsin. Bana teslim ettiği parayı 15 gün içinde geri aldı. Bana küfürler savurdu. Eğer ortada bir sistem varsa bu sistemi kim yönetiyor? Bire beş kazanç imkansızken bire beş veren başka bir Seçil Erzan daha yok. Ben bir sistem falan kurmadım. Her şeyimi kaybettim, 1 liram bile kalmadı. Ödeyemedim ama ödemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Her şeyimi sattım. İnsanı öldürmüyorlar, ölmek bile lüks kalıyor. 'O parayı bulacaksın' diyorlar. Hiç kimsenin iradesini fesada uğratmak gibi bir niyetim olmadı. Sadece arkadaşlarımın geri ödemelerini gerçekleştiremedim. Annemin ve babamın varı yoğu ne varsa sattım. Yeter ki bu konu kapansın diye. Sadece faiz oranı söyleyerek kimseyi kandırmanız mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya daha sonra öğle arası verildi.