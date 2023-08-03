Üniversite tercihi, sınav kadar önem taşıyor. Tercih yapacak öğrencilerin hayatlarının geri kalanına damgasını vuracak meslekleri ve bölümleri seçmelerinin aslında hiç zor olmadığına dikkat çeken Güneş Banu Kocatepe, ancak özel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar bulunduğunu da ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - YKS’yi başarıyla geride bırakan öğrenciler, şimdi yeni bir dönemecin eşiğinde bulunuyor. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler hem ilgilendikleri programları hem de üniversiteleri büyük bir dikkatle inceliyor.

Adayların aklındaki tüm sorulara yanıt bulmaları için Tercih Danışmanı, Öğrenci Koçu ve Işık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Güneş Banu Kocatepe, doğru bir tercih için kritik önerilerde bulundu.

Tercih sıralamasında öğrencinin en çok hangi bölümü istiyorsa onu ön sırada yazması gerektiğine de vurgu yapan Kocatepe, öğrencinin kendisini ve seçeceği üniversiteleri/bölümleri iyi tanımaları gerektiğinin de önemli olduğunu söyledi.

Kocatepe, öğrencilerin hayatlarını nasıl devam ettireceklerinin kararını verdikleri bugünlerde, en iyi performansı sergileyebilecekleri ve yaşam boyu doyum sağlayabilecekleri mesleği seçmelerinin önemine işaret ederek adaylara üniversite tercihlerinde hedefi 12’den vurmak için 12 altın önerileri şöyle sıraladı: