Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Galataport İstanbul’da vereceği iki özel konserle kutlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Geleneksel hale gelen DÇSO Cumhuriyet Bayramı konserleri, bu yıl da 29 Ekim’de Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda saat 14.00 ve 16.30’da izleyicilerle buluşacak. Her iki konser de halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Konserlerin şefliğini ve genel müzik direktörlüğünü, Türkiye'nin önde gelen orkestra şeflerinden Prof. Rengim Gökmen üstlenecek.

Yaklaşık 70 yetenekli DÇSO öğrencisinin sahne alacağı bu muhteşem müzik şöleninde, izleyiciler unutulmaz bir müzik deneyimi yaşayacak.

Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu en unutulmaz şekilde yansıtmak üzere hazırlanan repertuvar, klasik batı müziği eserleriyle birlikte, bayram ruhunu derinden hissettirecek marşları da içeriyor.

Türkiye’nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası olan DÇSO’ya, Devlet Opera ve Balesi’nin değerli sanatçıları soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve mezzosoprano Ezgi Karakaya da sahnede eşlik edecek.