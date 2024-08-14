Dünyanın en saygın sıralama ve bilimsel kuruluşlarından biri olan Nature Index, 2024 yılı için yeni üniversite sıralamalarını açıkladı. Doğuş Üniversitesi, bu prestijli sıralamada “Fizik” alanında Türkiye genelindeki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 21’inci sırada yer aldı. İstanbul’da bulunan vakıf üniversiteleri arasında ise 5’inci sırada yer alarak başarısını bir kez daha kanıtladı.

Bu başarının yanı sıra, Doğuş Üniversitesi, tüm bilim dallarını kapsayan genel sıralamada da dikkat çekici bir performans sergiledi. Türkiye genelinde tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 39’uncu sıraya yükselen üniversite, İstanbul’daki vakıf üniversiteleri arasında ise 7’nci olmayı başardı.

Doğuş Üniversitesi V. Rektörü Prof. Dr. Alkan Çelik, üniversitenin Nature Index’te elde ettiği bu önemli başarıyı değerlendirirken, “Bu sonuç, üniversitemizin bilimsel mükemmeliyet anlayışının ve araştırma odaklı eğitim yaklaşımının somut bir göstergesidir. Akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve öğrencilerimizin bilimsel araştırmalara olan ilgisi, bu başarıda büyük bir rol oynamıştır. Doğuş Üniversitesi olarak sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de ses getiren çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Alkan Çelik ayrıca, üniversitenin bilimsel araştırma alanındaki hedeflerinden de bahsederek, “Gelecekte de bu başarı çıtasını daha da yükseltmeyi ve bilim dünyasında adımızı daha güçlü bir şekilde duyurmayı hedefliyoruz. Üniversitemiz, her geçen gün daha fazla yenilikçi projeye ev sahipliği yapacak ve bilim dünyasına değer katmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.