Sivas'ta yaşanan son derece ilginç bir telefon dolandırıcılığı vakası, 35 yaşındaki sağlık çalışanı Fatih Çağlar'ın dikkatli ve kurnaz bir yaklaşımı sayesinde gelişti. Olay, kendisini bir komiser olarak tanıtan kişinin Çağlar'ı telefonla aramasıyla başladı. Arayan kişi, Çağlar'ın banka hesabı üzerinden birçok kişinin dolandırıldığını ve konuyu soruşturduğunu iddia etti.

Çağlar, hemen dolandırılmak istendiğini fark etti ve bu oyunu tersine çevirmeye karar verdi. Arkadaşlarından yardım alarak dolandırıcıya unutulmayacak bir oyun hazırladı. Bir arkadaşı patron rolünü üstlendi, diğer arkadaşı taksici, bir diğeri ise banka görevlisi olarak davrandı.

Dolandırıcı ile Çağlar arasındaki telefon trafiği yaklaşık 1 hafta boyunca devam etti. Çağlar, dolandırıcıyı saf olduğuna inandırmayı başardı. Ona, bankadan 180 bin TL kredi çektiğini ve bu parayı teslim etmek üzere bankaya gitmek için 200 TL'ye ihtiyacı olduğunu söyledi. Dolandırıcı bu hikayeye inandı ve Çağlar'a 200 TL gönderdi. Ancak Çağlar ve arkadaşları, 180 bin TL'lik bir dekont yerine dolandırıcıya kahve içerken çekilen bir fotoğraf gönderdiler ve 'Senin para ile kahve içtik, hakkını helal et' şeklinde bir mesaj attılar.

Dolandırıcı öfkelendi, ancak daha sonra Çağlar'ı tebrik etti ve gönderdiği 200 TL'yi helal ettiğini söyledi. Çağlar, dolandırıcıyı başarıyla oyaladığını ve dolandırıldığını anladığında helallik istediğini ifade etti. Dolandırıcı başlangıçta bu fikre karşı çıksa da sonunda Çağlar'ı tebrik etti ve 200 TL'yi helal etti. Dolandırıcı Çağlar'ı engelledi ve artık ulaşılamaz hale geldi.

Çağlar, bu 200 TL'yi bir hayır kurumuna bağışlamayı düşündüğünü belirtti, çünkü kahve parasını kendileri ödediler ve bu parayı kullanmaları durumunda dolandırıcılara benzeyeceklerini düşündü.

Bu olay dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda bir uyarı olarak hizmet ediyor. Çağlar, polis veya savcı gibi tanıtılan kişilere inanmamamız gerektiğini vurguluyor. Dolandırıcıların her geçen gün daha sofistike hale geldiğini ve vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.