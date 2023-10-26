Kaza 09.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hamzabey mahallesi girişinde meydana geldi.

Hamzabey mahallesinden aldığı yolcuları İnegöl merkeze götürmek üzere yola çıkan sürücü Necati Kahraman(67) yönetimindeki 16 ACB 917 plakalı minibüs, mahalleye gelmekte olan Mehmet Furkan Doğan(30) yönetimindeki 16 KEN 65 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçların sürücüleriyle, minibüsteki yolcular Cansu Bodur(25), Sena Civanlar(20), Ali Göçen(85), Recep Öztürk(59), Orhan Kesen(57), Elif U.(16), Ozan Kuru(23), Mihriye Kesen(58), Ebrar İ.(14), Mısra U., Üveys K., Fethiye G. Ve Buse B. yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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