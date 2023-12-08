Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor ile 3. Lig temsilcimiz Kafkasspor’a ceza verdi.
İşte PFDK’nın kararı; 

Bursa Yıldırım'da turnuvanın kazananı dostluk oldu Bursa Yıldırım'da turnuvanın kazananı dostluk oldu


İnegölspor Kulübü sporcusu Uğur Utlu’nun, 03.12.2023 tarihinde oynanan Karaman Futbol Kulübü–İnegölspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 6.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada İnegölspor Kulübü teknik sorumlusu Bahaddin Güneş’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada İnegölspor Kulübü antrenörü Hasan Üçüncü’nün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 9.000.-tl para cezası ile cezalandırılmasına,
İnegöl Kafkasspor Kulübünün, 02.12.2023 tarihinde oynanan İnegöl Kafkas Spor-Malatya Arguvan Spor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada İnegöl Kafkasspor Kulübü idarecisi Nihat Bayraktar’ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

HABER MERKEZİ 