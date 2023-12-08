Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor ile 3. Lig temsilcimiz Kafkasspor’a ceza verdi.

İşte PFDK’nın kararı;



İnegölspor Kulübü sporcusu Uğur Utlu’nun, 03.12.2023 tarihinde oynanan Karaman Futbol Kulübü–İnegölspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 6.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İnegölspor Kulübü teknik sorumlusu Bahaddin Güneş’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İnegölspor Kulübü antrenörü Hasan Üçüncü’nün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 9.000.-tl para cezası ile cezalandırılmasına,

İnegöl Kafkasspor Kulübünün, 02.12.2023 tarihinde oynanan İnegöl Kafkas Spor-Malatya Arguvan Spor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İnegöl Kafkasspor Kulübü idarecisi Nihat Bayraktar’ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,