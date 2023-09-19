Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, domuzları uzaklaştırmak amacıyla tarlalarına giden üç arkadaş arasında talihsiz bir olay meydana geldi. Olay, sabah saatlerinde İlyasköy köyü civarında gerçekleşti. İddiaya göre, bu üç arkadaş domuzları tarladan uzaklaştırmak için bölgeye gitmişti. Grup üyeleri farklı noktalara dağıldılar. Ancak, B.B. ve S.P. adlı iki arkadaş, seslerin geldiği yöne aynı anda ateş etti. Tüfeklerden çıkan kurşunlar, maalesef Kadri Can adlı kişinin hayatına mal oldu.

Kadri Can, Kocabaşlar köyünde yaşayan, evli ve 2 çocuk babasıydı. Olay yerinde yaşamını yitirdi. B.B. ve S.P. isimli şüpheliler, olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındılar. Şu an için şüphelilerin jandarma nezaretindeki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, bu üzücü olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı ve soruşturma sürdürülüyor.